المؤشر السعودي يرتفع بشكل طفيف في مستهل التعاملات

0925 جمت - استهل المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ تعاملات الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 بالمئة ليصل إلى 6521.8 نقطة ليظل فوق مستوى 6500 نقطة الذي يراقبه المتعاملون.

وارتفع مؤشرا البنوك والبتروكيماويات بنسبة 0.1 بالمئة لكل منهما.

وسجل سهما الراجحي وسابك أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 0.3% و0.2 بالمئة على الترتيب.

كما صعدت أسهم قيادية أخرى إذ ارتفعت أسهم موبايلي 0.4 بالمئة والصحراء للبتروكيماويات 0.6 بالمئة وسبكيم 0.5%.

وسجل سهم النقل البحري أكبر الخسائر على المؤشر إذ خسر 7.3 بالمئة بعدما أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع ريال (0.3 دولار) للسهم عن عام 2010. ويجري تداول السهم اليوم دون الحق في توزيعات الأرباح.

كما تراجعت أسهم السعودي الفرنسي 0.6 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وساب 0.6 بالمئة.

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0714 جمت - تراجعت معظم بورصات الخليج وسط احجام تداول هزيلة مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام.