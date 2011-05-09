مقابلة- المعارضة الليبية تتطلع لطرح مناقصات للنفط الخام والمشتقات

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من حميرة باموك

أبوظبي 9 مايو ايار (رويترز) - قال معارض ليبي اليوم الاثنين إن المعارضة التي تسعى للاطاحة بالزعيم معمر القذافي تعتزم طرح مناقصات لبيع النفط الخام وشراء منتجات مكررة.

واستطاع المجلس الوطني الانتقالي الليبي بمساعدة قطر العضو في أوبك تصدير كمية ضئيلة من النفط الخام من منشآت النفط في شرق ليبيا.

ويحجم التجار عن شراء النفط الليبي نتيجة مخاوف من أن تكون شحنات المعارضة مرتبطة بأي شكل من الاشكال بالمؤسسة الوطنية للنفط التي وضعتها الامم المتحدة في قائمة سوداء.

وقال عارف علي نايد الذي ينسق جهود المجلس الانتقالي لتدبير الامدادات الخارجية في حديث مع رويترز بالعاصمة الإماراتية أبوظبي "سنبيع النفط الخام من خلال مزايدات دولية كلما استطعنا وسنتطلع لشراء منتجات مكررة من خلال مناقصات."

وأضاف "الآن بعدما اصبحت هناك آلية مالية متفق عليها في روما فإن اجراءات طرح المناقصات والتوريد يجري تبسيطها لمزيد من الخام والمنتجات المكررة."

وأسس ائتلاف يدعمه حلف شمال الاطلسي صندوقا خاصا لمساعدة المعارضة الليبية التي تعاني ضيق ذات اليد والتي تقاتل قوات موالية للقذافي منذ عدة أسابيع.