مصادر: كونسورتيوم يتطلع لشراء حصة في خط أنابيب غاز من شتات اويل

أمستردام/أوسلو 9 مايو ايار (رويترز) - قالت مصادر إن كونسورتيوم من جهاز أبوظبي للاستثمار ومجلس استثمار برنامج التقاعد الكندي وشركة التأمين الألمانية اليانز يجري محادثات لشراء حصة في خط نرويجي لانابيب الغاز من شتات أويل.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن المستثمرين الماليين الثلاثة تحالفوا ويناقشون الاستحواذ على 20 بالمئة على الاقل من شتات اويل في جاسلد وهي شبكة نرويجية لأنابيب الغاز.

وتقول شتات أويل إنها تبحث خفض حصتها البالغة 28.5 بالمئة في جاسلد التي قدرت مصادر في القطاع قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار. وقال متحدث باسم الشركة اليوم الاثنين إن الشركة لن تعلق على تفاصيل هذه العملية.

وقال "جاسلد نشاط جيد ومستقر. لكن اذا كنا سنخفض ملكيتنا فسيكون ذلك لوجود استثمارات بديلة اكثر جاذبية لضمان أفضل قيمة ممكنة للمساهمين."

واحجم جهاز أبوظبي للاستثمار واليانز عن التعقيب بينما لم يتسن لمتحدثة باسم المجلس الكندي التعقيب على الفور.

م ح - ل ص (قتص)