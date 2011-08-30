ارتفاع أرباح لامبريل والشركة تتمسك بتوقعاتها للنصف الثاني

30 أغسطس اب (رويترز) - أعلنت شركة لامبريل للخدمات النفطية نموا بنسبة 40 بالمئة في صافي الربح المعدل للنصف الأول من العام مع زيادة الإيرادات من مشروعات جديدة وقالت إنها ستحقق توقعاتها لنتائج النصف الثاني.

وقالت المجموعة التي مقرها الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تجديدات وإنشاءات الحفارات النفطية إنها عملت في إنشاء سبعة مشروعات بناء بحرية جديدة في النصف الأول.

وتضاعفت إيرادات المجموعة لأكثر من مثليها لتصل إلى 383.6 مليون دولار.

وفي نهاية يوليو تموز بلغ دفتر طلبيات لامبريل 869 مليون دولار مقارنة مع 836 مليون دولار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان "دفتر الطلبيات المتعاقد عليها والمشروعات المحتملة الأخرى والفرص الناشئة عن أنشطة شركة ام.آي.اس تمنح مجلس الإدارة الثقة في تحقيق توقعات الإدارة للنصف الثاني من 2011 ."

كانت لامبريل اتفقت على شراء ماريتايم اندستريال سرفيسز (ام.آي.اس) النرويجية في مايو أيار.

وعلى مدى الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران حققت الشركة أرباحا صافية معدلة قدها 27 مليون دولار مقارنة مع 19.3 مليون دولار قبل عام.

وأغلقت أسهم لامبريل عند 272 بنسا في بورصة لندن يوم الجمعة وهو ما يجعل قيمة الشركة 708.2 مليون جنيه استرليني (1.16 مليار دولار).

(الدولار = 0.610 جنيه استرليني)