بيان.. بيت التمويل الخليجي يخسر 11.23 مليون دولار في الربع/2

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دبي 30 أغسطس اب (رويترز) - قالت شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية في بيان اليوم الثلاثاء إنها منيت بخسارة صافية قدرها 11.23 مليون دولار في الربع الثاني من العام بسبب ارتفاع مصاريف التمويل وتأثير أسعار الصرف.

وجاءت خسارة الربع الثاني أقل من خسارة قدرها 40.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتحولت دار الاستثمار الإسلامي إلى الربحية بمبلغ 700 ألف دولار في النصف الأول من العام بعد خسارة قدرها 47.6 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2010.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية في النصف الأول 27 بالمئة إلى 32.8 مليون دولار بفضل بيع أصول وتسوية التزامات.

وقال هشام الريس مدير الاستثمار في البيان إن الشركة تتوقع مساهمة الوحدات والشركات الشقيقة ولا سيما المصرف الخليجي التجاري وجي كابيتال بجزء أكبر في الإيرادات الإجمالية في النصف الثاني.

كانت الشركة اشترت حصة 47 بالمئة في المصرف الخليجي التجاري وهو بنك تجزئة بحريني في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

واستحوذت وحدة جي كابيتال في دبي على أدابنك في تركيا مقابل 75 مليون دولار في وقت سابق هذا الشهر.

وتضرر بيت التمويل الخليجي بشدة جراء الأزمة في الخليج وعانى طيلة عام 2010 لسداد الأموال التي اقترضها أثناء الطفرة العقارية في الخليج التي انتهت في 2008.

وباع رئيس مجلس إدارة الشركة المساهم الرئيسي فيها سبعة ملايين سهم من أسهم الشركة إلى الأهلية بحرين في يوليو تموز بقيمة 527 ألفا و800 دينار بحريني (1.4 مليون دولار).