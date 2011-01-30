بنك بوبيان الكويتي يتحول من الخسارة إلى الربح في الربع/4 .

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد أنه حقق أرباحا سنوية قدرها 6.1 مليون دينار ( 21.8 مليون دولار) في 2010 مقارنة بخسائر بلغت 51.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2009.

وأظهرت البيانات التي أعلنها البنك بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 3.61 فلس في 2010 مقارنة بخسائر بلغت 37.12 فلس في عام 2009. والدينار الكويتي ألف فلس

وقال ابراهيم علي القاضي رئيس مجلس إدارة البنك في بيان صحفي اليوم إن هذه النتائج ناتجة عن أرباح البنك التشغيلية بعد تسجيل مخصصات عامة وتحوطيه بمبلغ 12.7 مليون دينار لتعزيز المركز المالي للبنك.

وأضاف أن صافي إيرادات التمويل زاد ليصل إلى 30.9 مليون دينار في 2010 مقارنة مع 21.9 مليون دينار في 2009 وبنسبة نمو قدرها 41 بالمئة بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 941 مليون دينار مقارنة مع 709 ملايين دينار وبنسبة نمو قدرها 33 بالمئة.

وقال القاضي إن إجمالي أصول البنك بلغ في نهاية ديسمبر كانون الأول 2010 مبلغ 1.32 مليار دينار مقارنة مع 965 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009.

وأوضح أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 238 مليون دينار في 2010 مقارنة مع 87 مليون دينار في 2009 كما بلغ معدل كفاية رأس مال البنك 27.58 بالمئة بينما الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي هو 12 بالمئة.

وتأسس بنك بوبيان في 2004 وأدرج في سوق الكويت للأوراق المالية في 2006 ويبلغ رأسماله المدفوع 174.9 مليون دينار طبقا لموقع بورصة الكويت على الانترنت.

(الدولار = 0.2796 دينار كويتي)