أسهم البنوك تضغط على المؤشر السعودي

1242 جمت - تراجعت أسهم البنوك السعودية بعدما جاءت أرباح بنك الرياض دون التوقعات ما اثر على المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ لكن أسهم البتروكيماويات سجلت أعلى مستوى في 12 أسبوعا.

وتراجع سهم بنك الرياض 0.8 بالمئة بعدما كشف البنك عن نمو ارباحه 8.3 بالمئة في الربع الأول.

وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة ومصرف الراجحي 1.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر 0.03 بالمئة إلى 6607 نقاط.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7 بالمئة وشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 1.3 بالمئة. وصعد مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.8 بالمئة مسجلا أعلى اغلاق منذ 17 يناير كانون الثاني.

وقال يوسف قسنطيني وهو محلل مالي مقره السعودية "سيترقب المستثمرون نتائج الربع الأول على مدى العشرة أيام المقبلة."

وأضاف "نتوقع أن تحقق شركات البتروكيماويات نتائج جيدة للغاية بناء على ارتفاع أسعار النفط.