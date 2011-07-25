ملخص-صافي ربح الإمارات دبي الوطني 744 مليون درهم في الربع الثاني
25 يوليو تموز (رويترز) - بنك الإمارات دبي الوطني:
- يقول في بيان إن صافي ربح الربع الثاني من العام 744 مليون درهم.
- يقول في بيان إن صافي ربح النصف الأول من العام 2.2 مليار درهم.
- ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول إلى 3.8 مليار درهم.
- تراجع مخصصات انخفاض القيمة 18 بالمئة في الربع الثاني إلى 981 مليون درهم.
- صافي ربح الربع الثاني 744 مليون درهم مقابل 403 ملايين قبل عام.
- يقول إن نشاط التداول تأثر بالتوتر السياسي في المنطقة والأزمة الأوروبية.
أ أ
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