ملخص-صافي ربح الإمارات دبي الوطني 744 مليون درهم في الربع الثاني

25 يوليو تموز (رويترز) - بنك الإمارات دبي الوطني:

- يقول في بيان إن صافي ربح الربع الثاني من العام 744 مليون درهم.

- يقول في بيان إن صافي ربح النصف الأول من العام 2.2 مليار درهم.

- ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول إلى 3.8 مليار درهم.

- تراجع مخصصات انخفاض القيمة 18 بالمئة في الربع الثاني إلى 981 مليون درهم.

- صافي ربح الربع الثاني 744 مليون درهم مقابل 403 ملايين قبل عام.

- يقول إن نشاط التداول تأثر بالتوتر السياسي في المنطقة والأزمة الأوروبية.