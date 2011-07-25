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ملخص-صافي ربح الإمارات دبي الوطني 744 مليون درهم في الربع الثاني

Mon Jul 25, 2011 6:00am GMT
 
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25 يوليو تموز (رويترز) - بنك الإمارات دبي الوطني:

- يقول في بيان إن صافي ربح الربع الثاني من العام 744 مليون درهم.

- يقول في بيان إن صافي ربح النصف الأول من العام 2.2 مليار درهم.

- ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول إلى 3.8 مليار درهم.

- تراجع مخصصات انخفاض القيمة 18 بالمئة في الربع الثاني إلى 981 مليون درهم.

- صافي ربح الربع الثاني 744 مليون درهم مقابل 403 ملايين قبل عام.

- يقول إن نشاط التداول تأثر بالتوتر السياسي في المنطقة والأزمة الأوروبية.

أ أ

 