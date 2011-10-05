نمو ايرادات طيران الاتحاد الإماراتية 39% في الربع/3

أبوظبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت طيران الاتحاد ومقرها أبوظبي اليوم الأربعاء نمو إيراداتها 39 بالمئة في الربع الثالث من العام إثر توسعة شبكة شركة الطيران غير المدرجة ونمو عدد الركاب.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة إن الايرادات زادت إلى 1.1 مليار دولار في الربع مقارنة مع 785 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت طيران الاتحاد مجددا أنها في طريقها لتحقيق التعادل في الميزانية بين الايرادات والمصروفات هذا العام لكنها لم تكشف عن خسارتها الفصلية.

وقالت الشركة إن معامل الحمولة زاد 3.8 بالمئة إلى 80.7 بالمئة مسجلا أعلى نسبة فصلية منذ بدأت الشركة عملياتها في أواخر 2003.

وقال الرئيس التنفيذي جيمس هوجان في البيان "رغم التحديات المستمرة المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والركود الاقتصادي في كثير من الاسواق التي تعمل فيها طيران الاتحاد فإننا نشهد نموا قويا في جميع مؤشراتنا التجارية الرئيسية."

وأضافت الشركة أن أسواق الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي ساهمت بقوة في النمو.

وستضيف طيران الاتحاد التي تسير رحلات إلى 86 مدينة ست وجهات جديدة هي المالديف وسيشل وتشينغ دو في الصين ودوسلدورف وشنغهاي ونيروبي خلال ستة أشهر.

وقالت الشركة إنها ستتسلم سبع طائرات ركاب في 2012 منها أربع طائرات من طراز بي 777-300 اي.آر وثلاث طائرات من طراز ايه320-200.

وحددت الشركة هدفا لتحقيق التعادل في 2011 وتحقيق أرباح في 2012.