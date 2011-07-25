صافي ربح الإمارات دبي الوطني يقفز 87 بالمئة في الربع الثاني

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث القيمة السوقية اليوم الإثنين إن صافي أرباحه قفز 87 بالمئة في الربع الثاني من العام بفضل انخفاض مخصصات خسائر القروض وتحسن الدخل من الأوراق المالية الاستثمارية.

وحقق البنك الذي أجرى تغييرا في مجلس إدارته الشهر الماضي أرباحا صافية قدرها 744 مليون درهم (202.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 398 مليونا قبل عام.

كان أربعة محللين توقعوا في استطلاع لرويترز أن يحقق البنك أرباحا قدرها 746.3 مليون درهم في المتوسط للربع الثاني.

وقال البنك في بيان إلى بورصة دبي إن أرباحه قفزت 46.7 بالمئة في الستة أشهر الأولى من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 2.2 مليار درهم.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة 18 بالمئة إلى 981 مليون درهم في الربع الثاني وهو ما ساهم في نمو الأرباح. وبلغ اجمالي المخصصات 3.8 مليار درهم للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو.

وقالت البنك إن دخل الأنشطة غير الاقراضية ارتفع 43 بالمئة في الربع الثاني بفضل تحسن الدخل من الاوراق المالية الاستثمارية مضيفا أن أنشطة التداول تأثرت بالاضطرابات السياسية في المنطقة والمخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو.

وأضاف البيان أن القروض انخفضت اثنين بالمئة في النصف الأول وهو ما يشير إلى استمرار ضعف أنشطة الاقراض بينما استقرت الودائع مقارنة مع ديسمبر كانون الأول عند 200.5 مليار درهم.