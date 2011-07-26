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ملخص-موانئ دبي العالمية: ارتفاع أحجام مناولة الحاويات 11% في النصف/1

Tue Jul 26, 2011 6:14am GMT
 
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26 يوليو تموز (رويترز) - موانئ دبي العالمية:

- بيان: إجمالي حجم مناولة الحاويات يسجل 26.2 مليون حاوية نمطية في النصف الأول من العام بزيادة 11 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

- الأداء معزز بنمو قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والإمارات وافريقيا والأمريكتين.

- الشركة تقول إن حجم مناولة الحاويات في موانئها المجمعة 13.5 مليون حاوية نمطية في النصف الأول.

- الشركة تقول إن النمو القوي في أحجام مناولة الحاويات سيؤدي إلى تحسن كبير في أرباح النصف الأول.

ع ه - أ أ

 