ملخص-موانئ دبي العالمية: ارتفاع أحجام مناولة الحاويات 11% في النصف/1
26 يوليو تموز (رويترز) - موانئ دبي العالمية:
- بيان: إجمالي حجم مناولة الحاويات يسجل 26.2 مليون حاوية نمطية في النصف الأول من العام بزيادة 11 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
- الأداء معزز بنمو قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والإمارات وافريقيا والأمريكتين.
- الشركة تقول إن حجم مناولة الحاويات في موانئها المجمعة 13.5 مليون حاوية نمطية في النصف الأول.
- الشركة تقول إن النمو القوي في أحجام مناولة الحاويات سيؤدي إلى تحسن كبير في أرباح النصف الأول.
ع ه - أ أ
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