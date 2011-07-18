تراجع أرباح اتصالات الإماراتية 14.9 بالمئة في الربع الثاني

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دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أكبر شركة اتصالات إماراتية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني من العام تراجع 14.9 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين وسط زيادة في تكاليف التشغيل.

وحقق المحتكر السابق الذي يعمل في 18 بلدا 1.59 مليار درهم (433 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني انخفاضا من 1.87 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام. وبلغت إيرادات اتصالات 7.93 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 8.05 مليار درهم قبل عام.

كان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق الشركة ربحا فصليا قدره 1.87 مليار درهم.

وقالت اتصالات في بيان إن تكاليف العمالة والتشغيل ارتفعت 17.5 بالمئة إلى 1.25 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها من 2010.

وبالنسبة للنصف الأول من 2011 حققت شركة الاتصالات ربحا صافيا بلغ 3.4 مليار درهم وإيرادات 15.96 مليار درهم. وحددت الشركة توزيعات الأرباح قبل النهائية للعام عند 25 فلسا للسهم.

وقالت الشركة إن عدد مشتركيها بلغ 7.5 مليون في الهاتف المحمول و1.1 مليون في الهاتف الثابت و1.4 مليون في الانترنت بنهاية النصف الأول لكنها لم تذكر أرقاما للمقارنة من الفترة المقابلة قبل عام.

وأضافت الشركة أنها جنبت 318 مليون درهم لسداد التزامات ضريبية غير مباشرة على إحدى وحداتها الخارجية.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الشركة إن شريكها في مشروع مشترك للهاتف المحمول بالهند قد قدم شكوى بحقها أمام مجلس قانون الشركات الهندي.

(الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي)