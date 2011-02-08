تفاقم خسائر الدار العقارية الإماراتية

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - كشفت الدار العقارية التي أنقذتها أبوظبي الشهر الماضي عن خسارة للعام بأكمله قدرها 12.7 مليار درهم (3.46 ليار دولار) اليوم الثلاثاء بعدما جنبت مخصصات ضخمة.

وقالت الشركة التي حصلت على مساعدة بقيمة 5.2 مليار دولار من حكومة أبوظبي إنها جنبت مخصصات لخفض قيمة أصول بما يعادل 11.3 مليار درهم العام الماضي معظمها - 10.8 مليار درهم - في الربع الأخير من العام.

وقالت الشركة إن خسائر 2010 قبل المخصصات بلغت 1.35 مليار درهم. وبالمقارنة حققت الشركة 1.01 مليار درهم ربحا في 2010.

وتفيد حسابات لرويترز أن الشركة خسرت 11.14 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي وهي أضخم خسارة فصلية لها على الاطلاق.

وفاقت الخسائر بكثير متوسط توقعات المحللين الذين تكهنوا بخسائر قدرها 445.8 مليون درهم في الربع الأخير.

وكشفت الدار المثقلة بالديون والمملوكة جزئيا للحكومة عن خطة إعادة هيكلة الشهر الماضي وقالت إنها ستبيع الحكومة أصولا قيمتها 1.49 مليار دولار للوفاء بالتزامات ديون وشيكة.

وستصدر الدار أيضا سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقمية 2.8 مليار درهم لشركة مبادلة التابعة لحكومة أبوظبي وستجمع 2.97 مليار دولار عن طريق بيع أصول ومصادر أخرى.

وقالت الدار إن إيرادات العام بأكمله بلغت 1.8 مليار قارنة مع 1.98 مليار في 2009.

كان المدير المالي للشركة أبلغ المستثمرين الشهر الماضي أن الدار ستعود للربحية في 2011.

(الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي)