بنك مسقط يسجل أعلى مستوى في ستة اسابيع وترقب نتائج الربع/1 .

0931 جمت - سجل سهم بنك مسقط أعلى مستوى في ستة اسابيع واغلق مرتفعا مع مراهنة مديري صناديق اجنبية على تسجيل البنك نتائج فصلية قوية مما ساعد على صعود مؤشر بورصة مسقط ‭.MSI‬‏.

وارتفع سهم بنك مسقط 3.5 في المئة ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ 23 فبراير شباط.

ونزل سهم شركة النورس للاتصالات 0.5 في المئة بينما صعد سهم شركة جلفار الهندسية 0.2 في المئة.

ونزل سهم النهضة للخدمات 1.4 في المئة ليواصل خسائره منذ ان سحبت الشركة خططها لطرح عام أولي لوحدتها توباز للطاقة والملاحة بقيمة 500 مليون دولار.

وقال عادل نصر مدير الوساطة في المتحدة للاوراق المالية "يشتري مديرو اصول اجنبية ومحلية (سهم) بنك مسقط متكهنين باعلانه نتائج ممتازة مما يدعم السوق. كانت ثمة ضغوط بيع على النورس وجلفار بعد المكاسب الاخيرة بينما لا يزال الغاء الطرح الاولي لتوباز يؤثر على النهضة."

وارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 6326 نقطة ليسجل مكاسب للجلسة الخامسة من ست جلسات.

وقال نصر "يستقر المؤشر فوق 6300 نقطة واشك في ان ينزل دون هذا المستوى في ظل وضوح اكبر للوضع الجغرافي السياسي بينما يظل السوق مدعوما بصفة خاصة من اجانب."

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