مصرف أبوظبي الإسلامي متحفظ بشأن نمو الائتمان ويعتزم تجنيب مخصصات

(لاضافة تصريحات للرئيس التنفيذي وسعر السهم)

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد إن البنك يتوقع نمو الائتمان بنسبة دون العشرة بالمئة في 2011 وإنه سيواصل تجنيب مخصصات في المرحلة المقبلة.

وأبلغ طراد محمود الصحفيين في أبوظبي إن المصرف وهو ثاني أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة يدرس تأثير القواعد الجديدة للبنك المركزي التي تقيد الاقراض للأفراد ورسوم الخدمات.

وقال البنك المركزي في بيان الشهر الماضي إنه حدد سقفا لاقراض الافراد عند ما يعادل راتب المقترض أو دخله الشهري عشرين مرة والحد الأقصى لفترة السداد عند 48 شهرا.

وقال محمود إن البنك سيحتاج لعملية تعديل وسيحتاج للتريث مضيفا أنه لا يتوقع نمو الائتمان بنسبة في خانة العشرات لكنه لا يتوقع كذلك عدم تحقيق نمو على الاطلاق.

وتبدي البنوك الإماراتية التي تضررت بتداعيات الازمة المالية العالمية تحفظا فيما يتعلق بالاقراض.

وقال محمود إن معدلات السيولة لدى البنك ستظل كافية لكنه يود من الحكومة والقطاع العام اصدار مزيد من الادوات المالية الإسلامية لتصريف السيولة الفائضة.