بنك الخليج الأول يغلق على أعلى مستوى في 6 أشهر ومؤشر أبوظبي يرتفع

1012 جمت - سجل سهم بنك الخليج الأول أعلى إغلاق له في ستة أشهر بعد أن أعلن نمو أرباح الربع الأخير 18 بالمئة مما ساعد مؤشر بورصة أبوظبي على الارتفاع للجلسة العاشرة في 11 جلسة.

وقفز سهم البنك 9.9 بالمئة ليسجل أعلى إغلاق له منذ الأول من أغسطس آب بعد أن أعلن البنك تحقيق أرباح فصلية قدرها 1.02 مليار درهم (278.5 مليون دولار) ارتفاعا من 865.2 مليون درهم قبل عام.

وقال راج مادها محلل البنوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى رسملة "قوة نتائج بنك الخليج لأول ترجع إلى صافي دخل الفائدة .. هذه مجموعة أرقام جيدة تفوق التوقعات ولو بقليل."

وأضاف "في الربع الثالث كان صافي دخل الفائدة قويا للغاية وهذا استمر في الربع الأخير."

وبلغ النمو في إقراض الشركات في العام بأكمله ثمانية بالمئة وإقراض الأفراد 13 بالمئة.

وقال مادها إن نمو قروض بنك الخليج الأول بلغ 2.7 بالمئة في الربع الأخير بينما استقر نمو القروض لدى بنك أبوظبي التجاري المنافس خلال نفس الفترة وهو ما يعني أن بنك الخليج الأول أخذ حصة سوقية من منافسه.

وأضاف "من غير المرجح أن تزيد معظم بنوك الإمارات إقراض قطاع التجزئة بقوة إذ أنه يعتمد عادة على قوة سوق العمل.

"إقراض الشركات يعتمد على قوة التدفقات النقدية لدى الشركات .. ولا يعتمد فقط على نتائج البنك."