الأسهم القيادية تدفع المؤشر المصري الرئيسي للارتفاع 2.6%

1240 جمت - دفعت الأسهم القيادية المؤشر المصري الرئيسي للارتفاع 2.6 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته في خمسة اشهر بدعم من مشتريات المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي <. EGX30> بنسبة 2.6 بالمئة إلى 4648 نقطة وربح المؤشر الثانوي‭ .EGX70 ‬بنسبة 2.2 بالمئة مسجلا 461.3 نقطة.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية "أتوقع مزيدا من الارتفاع مع بعض موجات جني الأرباح. بعض أسعار الأسهم مازالت رخيصة."

وصعدت أسهم موبينيل 9.2 بالمئة وحديد عز 8.7 بالمئة والقلعة 8.04 بالمئة وهيرميس 7.9 بالمئة وسوديك وبالم هيلز 6.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.7 بالمئة.

وقال عبد الرحمن لبيب نائب رئيس شركة ستاليون انفستمنت "قد نصل خلال معاملات الغد (الاربعاء) إلى مستوى 4700-4800 نقطة لنبدأ عمليات جني الأرباح."

وبنهاية الجلسة ارتفعت أسهم عامر جروب 4.9 بالمئة وأوراسكوم للانشاء 4.1 بالمئة والتجاري الدولي 4.04 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 1.9 بالمئة.

وبلغ صافي معاملات المصريين 14.13 مليون جنيه كمشتريات بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع بصافي 13.9 مليون جنيه.

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