أرباح ألافكو الكويتية تقفز والشركة تؤجر طائرات لفيت جيت

دبي 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات في بيان اليوم الاثنين إن صافي الربح ارتفع لنحو خمسة أمثاله إلى 47 مليون دينار (169.8 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر أيلول.

وقالت ألافكو إن مجلس الإدارة وافق على توزيع نقدي قدره عشرة فلوس للسهم عن العام بأكمله.

كانت الشركة الكويتية حققت ربحا صافيا بلغ 10.8 مليون دينار في 2010.

وتضم قاعدة عملاء ألافكو 16 شركة طيران في أنحاء العالم. وقالت الشركة إن محفظة التأجير زادت إلى 48 طائرة على مدار العام مع تسلمها ثماني طائرات جديدة العام الماضي.

وطلبت الشركة شراء 50 طائرة ايرباص ايه320 نيو بقيمة 4.6 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران الشهر الماضي.

وحصلت ألافكو على تسهيلات تمويلية بقيمة 313.3 مليون دولار خلال العام من بنوك محلية وأجنبية لكنها لم تذكر أسماء البنوك.

وأعلنت الشركة أيضا تأجير ثلاث من طائراتها ايرباص ايه320 إلى فيت جيت اير الفيتنامية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة.

وقالت الشركة في بيان بموقع البورصة الكويتية على الانترنت إنها ستؤجر الطائرات إلى شركة الطيران الفيتنامية الخاصة لمدة ثماني سنوات وإن التشغيل سيبدأ في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم.

وخرجت الطائرات من خدمة الخطوط الوطنية الكويتية وتبلغ القيمة السوقية للطائرة الواحدة أكثر من 40 مليون دولار حسبما ذكرت الشركة.

(الدولار يساوي 0.2770 دينار كويتي)