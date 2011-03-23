نمو أرباح موانئ دبي في 2010 والشركة تتوقع احراز تقدم في 2011 .

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من برافين مينون

دبي 23 مارس اذار (رويترز) - تتوقع موانئ دبي العالمية وحدة تشغيل الموانئ التابعة لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون أن تحقق مزيدا من التقدم هذا العام بعدما كشفت عن نمو في الأرباح والايرادات لعام 2010.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن صافي أرباحها نما 35 بالمئة إلى 450 مليون دولار في 2010 مقارنة مع 333 مليون دولار في العام السابق. وزادت احجام الحاويات 14 بالمئة العام الماضي.

وقال محمد شرف الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في أول شهرين من 2011 حققنا نموا نسبته 12 بالمئة في احجام مناولة الحاويات في محفظتنا المجمعة مع استمرار تحسن الهامش عن عام 2010 بأكمله."

وأضاف "رغم استمرار الاوضاع الاقتصادية الهشة والاضطرابات السياسية في بعض أنحاء العالم فمازلنا في ضوء الاتساع الجغرافي لمحفظتنا واثقين من أننا سنحقق مزيدا من التقدم في 2011."

وزادت الايرادات تسعة بالمئة إلى 3.078 مليار دولار لكنها جاءت دون تقديرات شعاع كابيتال بايرادات قدرها 3.13 مليار.

وموانئ دبي العالمية التي لم تشملها خطة اعادة هيكلة ديون دبي العالمية المملوكة للحكومة واحدة من اكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم ومملوكة بنسبة 77 بالمئة لدبي العالمية.