الأسهم المصرية تخسر 10 مليارات جنيه مع استمرار موجة الهبوط

1235 جمت - فقدت الأسهم المصرية عشرة مليارات جنيه من قيمتها السوقية خلال معاملات اليوم الثلاثاء لتهبط للجلسة الرابعة على التوالي وسط استمرار عمليات البيع القوية من قبل المتعاملين الأجانب مقابل مشتريات مصرية وعربية.

وأوقفت ادارة البورصة اليوم التداول على 48 سهما لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من خمسة بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬ بنسبة 3.27 بالمئة ليغلق على 5052.18 نقطة بعدما فشلت جميع أسهمه في تحقيق أي ارتفاع يذكر. وصاحبه المؤشر الثانوي ‭ .EGX70 بنسبة 3.8 بالمئة مسجلا 478.09 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 582.727 مليون جنيه.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية "أتوقع ان ما يحدث الآن هو نهاية التصحيح ونهاية النزول. أتوقع الصعود من جلسة الغد."

وهبطت أسهم سوديك 9.9 بالمئة وبايونيرز وطلعت مصطفى 9.8 بالمئة والقلعة 9.6 بالمئةوعامر جروب وبالم هيلز 8.9 بالمئة وحديد عز 7.8 بالمئة وهيرميس 7.5 بالمئة.

وقال عبد الرحمن لبيب نائب رئيس شركة ستاليون انفستمنت "المؤشر يستهدف الان مستوى 4900-5000 نقطة. وقد تحدث ارتدادة تصحيحية لأعلى ثم يعاود المؤشر الرئيسي الهبوط من جديد حتى مستوى 4500 نقطة."

وانخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم 6.1 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 4.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 3.9 بالمئة.