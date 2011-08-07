صافي ربح ارابتك الاماراتية يهوي 74% في الربع/2

دبي 7 أغسطس اب (رويترز) - هوى صافي أرباح شركة ارابتك للبناء في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 74 في المئة ليأتي دون توقعات المحللين مع ارتفاع النفقات الادارية والعامة للمثلين تقريبا.

وذكرت أكبر شركة بناء في دولة الامارات من حيث القيمة السوقية في بيان على موقع سوق دبي المالي إنها حققت ارباحا صافية 28.9 مليون درهم (7.9 مليون دولار) مقارنة مع ارباح صافية قدرها 111.1 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا صافية 39.63 مليون درهم في الربع الثاني.

وبلغت الايرادات في ثلاثة اشهر حتى 30 يونيو حزيران 1.22 مليار درهم بانخفاض طفيف من 1.28 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان ان النفقات العامة والادارية قفزت إلى 94.1 مليون درهم من 49.2 مليون درهم بينما سجلت تكلفة التمويل خسارة بلغت 793 ألف درهم مقارنة مع أرباح 5.42 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2010.

وذكرت الشركة في يونيو انها ستواصل العمل على زيادة قوتها العاملة لأكثر من المثلين إلى 25 ألف عامل في السعودية في اطار سعيها لتوجيه اهتمامها لاسواق اخرى في اعقاب انهيار السوق العقارية في دبي.

وأضافت أنها تتوقع الحفاظ على الحجم الحالي للمشروعات قيد التنفيذ وتصل قيمتها لحوالي 15 مليار درهم في جميع الاسواق بحلول نهاية العام.