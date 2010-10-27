تباين أداء الأسهم القطرية مع ترقب المستثمرين مؤشرات عالمية

0726 جمت - تباين أداء الأسهم القطرية في ظل تحفظ المستثمرين المترقبين لمؤشرات جديدة على قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وتراجع سهم صناعات قطر 0.09 بالمئة بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له خلال الجلسات في 25 أسبوعا الذي سجله أمس الثلاثاء. وقالت الشركة إنها تسعى للحصول على تصنيف ائتماني.

وانخفض سهم مصرف الريان 0.6 بالمئة بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.3 بالمئة وزاد سهم فودافون قطر 0.6 بالمئة.

وقال جورج حجي من أموال لإدارة الأصول في قطر "كثير من المستثمرين مازالوا ينتظرون مزيدا من الأخبار الإيجابية من الأسواق العالمية ليروا إن كانت هناك مؤشرات على انتعاشها."

وتابع "نتائج الربع الثالث (في قطر) أثرت بشكل إيجابي على معنويات وثقة المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية التي ظلت تشارك بمشتريات صافية خلال الأسابيع القليلة الماضية وهو ما يشير إلى ثقة راسخة في السوق القطرية."

وتراجع المؤشر القطري 0.03 بالمئة إلى 7813 نقطة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 11.8 بالمئة.

وارتفع الدولار اليوم الأربعاء بسبب شكوك في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشتري أصولا بمبالغ ضخمة لضخ مزيد من المال في النظام الاقتصادي بينما تراجعت الأسهم الآسيوية بضغط من أسهم السلع الأولية.

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