صافي ربح ارابتك الاماراتية يهوي 74% في الربع/2

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دبي 7 أغسطس اب (رويترز) - هوى صافي أرباح شركة ارابتك للبناء في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 74 في المئة ليأتي دون توقعات المحللين مع ارتفاع النفقات الادارية والعامة للمثلين تقريبا.

وذكرت أكبر شركة بناء في دولة الامارات من حيث القيمة السوقية في بيان على موقع سوق دبي المالي اليوم الأحد إنها حققت ارباحا صافية 28.9 مليون درهم (7.9 مليون دولار) مقارنة مع ارباح صافية قدرها 111.1 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا صافية 39.63 مليون درهم في الربع الثاني.

وهبط سهم ارابتك 5.6 في المئة بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش مع تراجع أسواق الاسهم في المنطقة نتيجة رد فعل المستثمرين ازاء خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ونزل مؤشر دبي 4.1 نفطة.

وبلغت الايرادات في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران 1.22 مليار درهم بانخفاض طفيف من 1.28 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان أن النفقات العامة والادارية قفزت إلى 94.1 مليون درهم من 49.2 مليون درهم بينما سجلت تكلفة التمويل خسارة بلغت 793 ألف درهم مقارنة مع أرباح 5.42 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2010.

وذكر روي تشيري محلل العقارات في شعاع كابيتال "السبب الرئيسي لتوقعنا أن تجيء الارقام متمشية مع نتائج الربع الأول إلى حد بعيد هو ببساطة حقيقة أن المشروعات الرئيسية لارابتك لم تبدأ بعد."