أرباح اتصالات دون التوقعات في الربع الثاني والسهم يهبط

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من ماثيو سميث وشاهين باشا

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أكبر شركة اتصالات إماراتية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني من العام تراجع 14.9 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين مع ارتفاع تكاليف التشغيل وسط احتدام المنافسة في سوقها المحلية.

وحقق المحتكر السابق الذي يعمل في 18 بلدا 1.59 مليار درهم (433 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني انخفاضا من 1.87 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

كان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق الشركة ربحا فصليا قدره 1.88 مليار درهم.

وقال نيشيت لاكهوتيا محلل الاتصالات لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين "جاءت الإيرادات منخفضة عن توقعاتنا بينما ارتفعت التكاليف .. تواجه اتصالات منافسة ضارية في سوقها المحلية التي تعد سوقها الأساسية وتساهم بما يزيد على 70 بالمئة من الإيرادات."

وقالت اتصالات في بيان إن تكاليف العمالة والتشغيل ارتفعت 17.5 بالمئة إلى 1.25 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها من 2010.

وحققت اتصالات التي ألغت خططا لشراء حصة مسيطرة في زين الكويتية في وقت سابق هذا العام إيرادات بلغت 7.93 مليار درهم في الربع الثاني انخفاضا من 8.05 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.