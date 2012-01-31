المؤشر السعودي يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر مدعوما بسهم سابك

1233 جمت - أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ‪.TASI‬ مرتفعا للجلسة السابعة مسجلا أعلى مستوياته في ستة أشهر مع إقبال المستثمرين على الشراء في ظل آمال بنمو الأرباح في خانة العشرات في 2012 إضافة إلى توقعات بأن البورصة ستسمح بالملكية الأجنبية المباشرة.

وارتفعت ثمانية أسهم من أسهم أكبر عشر شركات على قائمة المؤشر الرئيسي حيث صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 في المئة وسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.6 في المئة وسهم المملكة القابضة واحدا في المئة.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول بمجموعة بخيت الاستثمارية "الأسعار جذابة مع تسجيل بعض الأسهم مستويات قياسية منخفضة لمضاعف الربحية وفي أسوأ الاحتمالات ستنمو أرباح الشركات المدرجة عشرة في المئة هذا العام."

وزاد المؤشر الرئيسي واحدا في المئة إلى 6626 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ التاسع من يوليو تموز. وهبط المؤشر 3.1 في المئة في 2011 بينما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السعودي نما 6.7 في المئة في ذلك العام.

وقال مصدران لرويترز في ديسمبر كانون لأول إن المملكة تخطط لفتح بورصتها لكنها ستقصر الملكية الأجنبية المباشرة على الصناديق التي لا تقل الأموال تحت إدارتها عن خمسة مليارات دولار وستسمح لكل صندوق بتملك خمسة في المئة من رأس المال المصدر لأي شركة بالسوق كحد أقصى. وستدعم مثل هذه الخطوة السيولة وربما الأسعار.

وقال تفاحة "لا شك في أن السوق السعودية ستفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب لكننا لا نعلم متى سيتم ذلك."

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1240 جمت - دفعت الأسهم القيادية المؤشر المصري الرئيسي للارتفاع 2.6 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته في خمسة اشهر بدعم من مشتريات المصريين.