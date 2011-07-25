الإمارات دبي الوطني يتوقع مزيدا من التعافي بعد تراجع مخصصات القروض

(لإضافة تفاصيل وتعليقات محلل)

من شاهين باشا

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - توقع بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الامارات من حيث الاصول مزيدا من التعافي من مشاكل القروض المتعثرة بعدما اعلن اليوم الإثنين أن صافي أرباحه قفز 87 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وجاءت النتائج دون توقعات المحللين لكن مخصصات خسائر القروض تراجعت وارتفع دخل الاستثمارات. وصعد سهم البنك 2.44 في المئة إلى 4.2 درهم بحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش.

وقال ريك بدنر الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "إن البنك في وضع جيد يساعده على الاستفادة من التحسن الذي يشهده القطاع الاقتصادي المحلي والاقليمي والاستثمار في الفرص المستقبلية ذات القيمة المضافة لمساهمينا."

وحقق البنك الذي أجرى تغييرا في مجلس إدارته الشهر الماضي أرباحا صافية قدرها 744 مليون درهم (202.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 398 مليونا قبل عام.

كان أربعة محللين توقعوا في استطلاع لرويترز أن يحقق البنك أرباحا قدرها 746.3 مليون درهم في المتوسط للربع الثاني بينما كان متوسط الارباح الصافية التي توقعها محللون ونشرها البنك على موقعه على الإنترنت 982 مليون درهم.

وقال محللون ان نتائج الربع الثاني تبين ان البنك في طريقه للتعافي بعد ارتفاع حاد في القروض المتعثرة والمخصصات في العامين الماضيين بسبب تعرضه لمجموعات شركات دبي المثقلة بالديون.