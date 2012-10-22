مقدمة 1-نمو أرباح الإمارات دبي الوطني في الربع/3 مع تراجع المخصصات

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دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله بفضل انخفاض المخصصات لتفوق النتائج توقعات المحللين.

وحقق البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ربحا صافيا بلغ 640 مليون درهم (174.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 175 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي حسبما ذكر البنك في بيان.

كان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 514.4 مليون درهم.

وبلغت مخصصات القروض الرديئة 1.01 مليار درهم في الربع الثالث بانخفاض 36 بالمئة من 1.57 مليار درهم جنبها البنك في الفترة المقابلة من 2011.

وتضرر البنك كثيرا على مدار أربعة فصول بارتفاع مخصصات خفض القيمة ما نال من أرباحه وكان أحد الأسباب الرئيسية لذلك تعرض البنك لكيانات شبه حكومية في دبي.

وبلغت مخصصات البنك في النصف الأول من العام الجاري أكثر قليلا من ملياري درهم.

وقال البنك إن الدخل من غير الفائدة صعد 21 بالمئة في الربع الثالث إلى 790 مليون درهم بفضل نمو الدخل من الاستثمار في الأسهم وارتفاع دخل الرسوم الأساسية خمسة بالمئة في معظم القطاعات.

وارتفعت القروض والسلفيات خمسة بالمئة منذ بداية العام الجاري في حين زادت الودائع 11 بالمئة في أول تسعة أشهر. وسجلت القروض والسلفيات نموا نسبته اثنين في المئة في أول ستة أشهر في حين ارتفعت الودائع ثمانية بالمئة في نفس الفترة.

وفي العام الماضي استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني علي مصرف دبي بعد أن انهار المصرف المتخصص في المعاملات الاسلامية تحت وطأة ديون متعثرة وسيتم الاندماج بالكامل في نهاية العام الحالي وتحمل الأفرع اسم الذراع الاسلامية لبنك الامارات دبي الوطني وهو مصرف الإمارات الإسلامي.