مقدمة 1-نمو أرباح بنك أبوظبي الوطني متجاوزة التوقعات

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أبوظبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية زيادة بنسبة 55 بالمئة في ارباحه الصافية في الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين ومدعوما بارتفاع دخل الاستثمار وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وقال البنك الذي تملك الدولة أغلبية أسهمه في بيان إلى البورصة اليوم الثلاثاء إنه حقق أرباحا صافية قدرها 1.12 مليار درهم (305.2 مليون دولار) في الربع الأخير مقارنة مع 724 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال البنك إن ارباحه في العام بكامله بلغت 4.33 مليار درهم بزيادة 16.8 بالمئة من 3.71 مليار درهم في 2011.

وكان متوسط توقعات المحللين لأرباح الربع الأخير من العام بلغ 876.5 مليون درهم في استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر.

وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "نمونا جاء نتيجة نجاح نموذج عملنا المتنوع ومكاسب الاستثمارات الناتجة عن الظروف المواتية في أسواق المال وسياسات التحوط الناجحة."

واستمر البنك كذلك في التوسع في وجوده الدولي بفتح مكاتب في الصين وماليزيا وحدد مستوى مستهدفا للتوسع في الخارج من 14 دولة إلى 41 دولة بحلول 2022 .

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأخير 365 مليون درهم بانخفاض 24 بالمئة عن الفترة المقابلة. وبلغت المخصصات في العام بكامله 1.33 مليار درهم بالمقارنة مع 1.49 مليار درهم في عام 2011.