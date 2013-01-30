مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك الخليج الأول 12% في الربع/4

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أبوظبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - تجاوزت أرباح بنك الخليج الأول ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية توقعات المحللين إذ أعلن اليوم الأربعاء نموها 12 بالمئة في الربع الأخير من العام مدعومة بارتفاع الدخل من الفائدة والتمويل الإسلامي.

وسجل البنك أرباحا صافية قدرها 1.15 مليار درهم (313.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 ارتفاعا من 1.02 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2011.

وكان متوسط توقعات ستة محللين في استطلاع لرويترز 1.023 مليار درهم للربع الأخير.

وبلغت الأرباح الصافية في العام بأكمله 4.15 مليار درهم بارتفاع نسبته 12 بالمئة أيضا مقارنة مع مستواها في 2011.

وقال البنك في بيان إن توزيعات الأرباح الاجمالية عن 2012 بلغ 2.5 مليار درهم أي بنسبة 60 بالمئة من الأرباح الصافية وبواقع 0.83 درهم للسهم.

وقال عبد الحميد سعيد عضو مجلس إدارة البنك "انطلاقا من قوة الرسملة والسيولة التي يتمتع بها البنك حاليا فإن توصيات مجلس إدارة البنك بالتوزيعات النقدية المقترحة يمثل عائدا متميزا لمساهمي البنك."

وجنب البنك مخصصات قدرها 428 مليون درهم في الربع الأخير بالمقارنة مع 303.7 مليون درهم في الفترة نفسها عام 2011 لترتفع المخصصات في العام بكامله إلى 1.65 مليار درهم بزيادة ستة بالمئة عن العام السابق.

ونمت القروض والسلفيات بنسبة تسعة بالمئة في 2012 إلى 114.6 مليار درهم في حين زادت الودائع 15 بالمئة خلال الفترة نفسها إلى 119.3 مليار درهم. وبلغت الأصول الاجمالية 175 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول بارتفاع 11 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر 2011.

وفي نوفمبر تشرين الثاني حصل بنك الخليج الأول على قرض بقيمة 900 مليون دولار من مجموعة بنوك دولية لتمويل توسعه.