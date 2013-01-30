ملخص-نمو صافي ربح أبوظبي التجاري 32% في الربع/4 متجاوزا التوقعات
30 يناير كانون الثاني (رويترز) - بنك أبوظبي التجاري:
- صافي الربح 2.8 مليار درهم في 2012 مقابل 3.05 مليار في 2011.
- صافي الربح 680 مليون درهم في الربع/4 من 514 مليونا قبل عام.
- صافي مخصصات انخفاض القيمة 402 مليون درهم في الربع/4 مقابل 550 مليونا قبل عام.
- صافي مخصصات انخفاض القيمة 1.71 مليار درهم في 2012 بانخفاض 29%.
- مجلس إدارة أبوظبي التجاري يوصي بتوزيعات نقدية بنسبة 25% عن 2012. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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