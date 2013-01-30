مقدمة 1-نمو صافي ربح أبوظبي التجاري 32% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري قفزة بنسبة 32 بالمئة في صافي أرباحه الفصلية اليوم الأربعاء متجاوزا توقعات المحللين مع تراجع المخصصات ونمو الدخل من غير الفائدة.

وأفاد بيان للبورصة أن أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية سجل أرباحا صافية قدرها 680 مليون درهم (185.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 514 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان ستة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا قدرها 508.8 مليون درهم في المتوسط.

وبلغت أرباح عام 2012 بأكمله 2.8 مليار درهم بانخفاض نسبته ثمانية بالمئة من 3.045 مليار درهم في 2011.

وتعززت أرباح البنك في 2011 بربح غير متكرر قدره 1.31 مليار درهم من بيع حصة في بنك آر.اتش.بي كابيتال الماليزي.

وقال أبوظبي التجاري إن مخصصات انخفاض القيمة للربع الرابع بلغت 402 مليون درهم بانخفاض نسبته 27 بالمئة من 548 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2011. وبذلك بلغت مخصصات 2012 بأكمله 1.71 مليار درهم بانخفاض نسبته 29 بالمئة.

وسجل البنك - المملوك بنسبة 60 بالمئة تقريبا لحكومة إمارة أبوظبي - نموا بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي في الدخل من غير الفائدة في الربع الرابع إذ حقق 312 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 237 مليونا قبل عام.