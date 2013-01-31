نمو صافي ربح صروح العقارية الإمارتية 21% في الربع/4

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت صروح العقارية بأبوظبي التي وافقت على الاندماج مع الدار العقارية نمو أرباحها الصافية 21.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدعومة بدخل من مشروعات حكومية وارتفاع ايرادات أنشطة التأجير.

وقالت ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي من حيث القيمة السوقية في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت أرباحا صافية مجمعة قدرها 118.9 مليون درهم (32.37 مليون دولار) في الربع مقارنة مع 98.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وجاءت الأرباح دون توقعات بنك سيكو البحريني وأرقام كابيتال اللذين توقعا أرباحا صافية قدرها 119.6 مليون و168 مليون درهم على الترتيب.

وقالت الشركة إن اجمالي الايرادات من مشروع اسكان للمواطنين بأبوظبي بلغ 443 مليون درهم في الربع الرابع بزيادة 41 بالمئة على أساس سنوي. وبلغت إيرادات أنشطة التأجير 67 مليون درهم في الربع بزيادة 43 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2011.

وبلغت الأرباح 442.6 مليون درهم في 2012 بأكمله مقارنة مع 334.7 مليون درهم في 2011.

وانخفضت الإيرادات للعام بأكمله 20 بالمئة إلى ثلاثة مليارات درهم. وسجلت الشركة خسارة قدرها 108.9 مليون درهم في القيمة العادلة لاستثمارات وانخفاضا قدره 35.8 مليون درهم في قيمة الشهرة.

وسيصوت مساهمو صروح والدار على الاندماج المقترح في 21 فبراير شباط.

وبموجب الاندماج المزمع سيحصل مساهمو صروح على 1.288 سهم في الدار العقارية مقابل كل سهم في حيازتهم. وسيجري حل صروح وإلغاء قيدها بالبورصة بعد الاندماج.