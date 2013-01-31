مقدمة 1-الإمارات دبي الوطني يعتزم البدء في سداد مساعدات حكومية

(لإضافة تصريحات المدير المالي والرئيس التنفيذي)

من ديفيد فرينش

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة إنه سيبدأ في سداد جزء من 12.6 مليار درهم تلقاها من الحكومة عام 2008 وذلك بعد إعلانه نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وكانت وزارة المالية الإماراتية ضخت 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في البنوك لدعم سيولتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقال سوريا سوبرامانيان المدير المالي للبنك "سيتعين علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك في وقت ما لأنه ليس هناك بنك يريد السقوط في هاوية رأسمالية في المستقبل."

وقال ريك بوندر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك لا يزال ينتظر موافقة الجهات التنظيمية على شرائه الأصول المصرية في بي.إن.بي باريبا متوقعا استكمال الصفقة في نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وأعلن البنك اليوم الخميس نمو أرباحه الصافية لأكثر من ثلاثة أمثالها في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الربع من عام 2011 على خلفية تراجع مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع الدخل من غير الفائدة.

وقال البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في بيان إنه حقق أرباحا صافية قدرها 625 مليون درهم (170.16 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 152 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.