نمو أرباح تبريد الإماراتية 30% في الربع/4

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - قالت تبريد المملوكة جزئيا لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي اليوم الأحد إنها حققت زيادة 30 بالمئة في الأرباح الفصلية.

وحققت الشركة المدرجة في دبي والتي تعمل بمجال تصميم وتشغيل أنظمة التبريد ربحا صافيا بلغ 68.7 مليون درهم (18.70 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 52.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2011.