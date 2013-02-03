ارتفاع صافي ربح دانة غاز الإماراتية 20% في 2012

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - قالت دانة غاز شركة الطاقة المدرجة في أبوظبي اليوم الأحد إن صافي أرباح 2012 زاد 20 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض التكاليف.

وارتفع صافي أرباح الشركة التي تعيد هيكلة سندات إسلامية بقيمة 920 مليون دولار إلى 165 مليون دولار من 138 مليون دولار في 2011 حسبما ذكرت في بيان.

كانت الشركة التي عانت بفعل تأخر تحصيل مقابل إمدادات من الغاز الطبيعي لمصر ومنطقة كردستان العراق قد توصلت إلى اتفاق مع حملة الصكوك في ديسمبر كانون الأول لتعديل شروط سندات بقيمة 920 مليون دولار لم تسددها عند استحقاقها في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت دانة التي تملك نفط الهلال 20 بالمئة فيها إنها جمعت 301 مليون دولار من مستحقاتها في مصر وكردتسان في 2012.