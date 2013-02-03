مقدمة 1-نمو أرباح تبريد الإماراتية 30% في الربع/4

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أبوظبي 3 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المملوكة جزئيا لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي اليوم الأحد إنها حققت زيادة 30 بالمئة في الأرباح الفصلية بفضل ارتفاع الإيرادات من أنشطتها الأساسية.

وحققت الشركة المدرجة في دبي ربحا صافيا بلغ 68.7 مليون درهم (18.70 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 52.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2011.

وتوفر الشركة أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في منطقة الخليج ولمنشآت مثل مترو دبي.

وبلغت إيرادات الشركة من أنشطة المياه المبردة 263.4 مليون درهم بزيادة قدرها 13 بالمئة. وحققت تبريد ربحا صافيا لعام 2012 بلغ 236.3 مليون درهم بزيادة 29 بالمئة.

وقال جاسم ثابت الرئيس التنفيذي لتبريد في مؤتمر بالهاتف إن الشركة تواصل تقييم مشروعات جديدة مع كيانات رئيسية في الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي.

وأضاف أن لدى تبريد سيولة مالية متاحة قدرها 560 مليون درهم ولا حاجة للحصول على تمويل فوري.

وتبريد التي يملك فيها صندوق مبادلة الحكومي حصة قدرها 27.3 بالمئة من بين شركات خليجية عديدة اضطرت لإعادة هيكلة ديونها بعد النهائة المفاجئة للطفرة العقارية في 2009.