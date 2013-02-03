مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح دانة غاز الإماراتية 20% في 2012

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دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - قالت دانة غاز شركة الطاقة المدرجة في أبوظبي اليوم الأحد إن صافي أرباح 2012 زاد 20 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض التكاليف.

وقالت الشركة التي تعيد هيكلة سندات إسلامية بقيمة 920 مليون دولار في بيان إن صافي أرباحها ارتفع إلى 165 مليون دولار من 138 مليون دولار في 2011.

كانت الشركة التي عانت بفعل تأخر تحصيل مدفوعات مقابل إمدادات من الغاز الطبيعي لمصر وإقليم كردستان العراق قد توصلت إلى اتفاق مع حملة الصكوك في ديسمبر كانون الأول لتعديل شروط سندات بقيمة 920 مليون دولار لم تسددها عند استحقاقها في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مجيد جعفر المدير التنفيذي لنفط الهلال وعضو مجلس إدارة دانة لرويترز إنه بعد الاتفاق مع حملة الصكوك بات التركيز الآن على جمع المستحقات وتعزيز فريق الإدارة وتحديد قيمة الأصول عبر إدراج الأسهم في بورصة دولية.

وقالت دانة التي تملك نفط الهلال 20 بالمئة فيها إنها جمعت 301 مليون دولار من مستحقاتها في مصر وكردستان في 2012.

وزاد الرصيد النقدي للشركة 47 بالمئة إلى 165 مليون دولار بنهاية العام الماضي في حين بلغت الأصول الإجمالية 3.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

وحققت دانة غاز التي تعمل في الإمارات بجانب مصر وكردستان أرباحا فصلية بلغت 114 مليون درهم (حوالي 31.04 مليون دولار) بحسب تقديرات رويترز. وسجلت الشركة أرباحا قدرها 147 مليون درهم في العام الماضي.

وقال راشد الجروان المدير التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لدانة غاز إن الشركة تستعد الآن لتطوير اكتشفاتها الثلاثة الأخيرة في مصر وحقل غاز الزوراء البحري في الإمارات.

وأضاف أن هذه المشروعات ستمكن الشركة من تعزيز النمو الذي حققته عملياتها بشكل متواصل على مدار الأعوام السبعة الماضية.