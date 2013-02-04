نمو أرباح الاتحاد للطيران الإماراتية لثلاثة أمثالها في 2012

أبوظبي 4 فبراير شباط (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران التي مقرها في أبوظبي اليوم الاثنين إن صافي الربح ارتفع لثلاثة أمثاله في 2012 بفضل زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد المسافرين.

وحققت الاتحاد التي تملك حصصا في اير برلين وفيرجن أستراليا 42 مليون دولار ربحا صافيا في 2012 مقارنة مع 14 مليون دولار في العام السابق. وقالت شركة الطيران في بيان إن الإيرادات زادت إلى 4.8 مليار دولار من 4.1 مليار دولار بارتفاع نسبته 17 بالمئة.