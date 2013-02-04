مقدمة 1-نمو صافي ربح الدار الإماراتية 10% في الربع/4 بفعل انخفاض المخصصات

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دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة الدار العقارية التي من المقرر أن تندمج مع منافستها السابقة صروح في صفقة تدعمها الدولة نموا بنسبة 9.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تقليص مخصصات انخفاض القيمة.

وبلغ صافي ربح الدار وهي أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي من حيث القيمة السوقية 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار) مقارنة مع 182.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق وفقا لحسابات رويترز.

ولم تصدر الشركة ارقاما فصلية وحسبت رويترز ارقام صافي الربح استنادا لبيانات مالية سابقة.

وجاءت الارباح دون توقعات محللين في ارقام كابيتال قدروها عند 323 مليون درهم وفي سيكو البحرين الذين توقعوا 572.5 مليون درهم في استطلاع اجرته رويترز.

وكانت الدار من اكثر الشركات تضررا من انهيار السوق العقارية في أبوظبي وحصلت على حزمة انقاذ حكومية تجاوزت عشرة مليارات دولار وفي المقابل باعت اراضي في شاطيء الراحة ومدينة عالم فيراري وأصولا اخرى للحكومة.

وفي يناير كانون الثاني وافقت الدار على الاندماج مع صروح العقارية في عملية تهدف لتعزيز القطاع العقاري في الامارة حيث انخفضت الاسعار اكثر من 50 في المئة من ذروتها في 2008.

وبلغ صافي ربح الدار 1.3 مليار درهم في 2012 أي مثلي أرباح العام السابق التي بلغت 642.5 مليون درهم.