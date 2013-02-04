أرباح بنك المشرق الإماراتي تقفز في الربع/4 مع تراجع المخصصات

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثاني أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء عن قفزة كبيرة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع المخصصات وارتفاع دخل الرسوم.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات البنك لنتائج العام بأكمله أنه حقق 400 مليون درهم (108.9 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأخير من 2012 مقارنة مع 64 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقعت أرقام كابيتال أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 146 مليون درهم.

وقال البيان إن صافي ربح البنك للعام بأكمله بلغ 1.37 مليار درهم ارتفاعا من 820 مليون درهم في 2011.

وتدعم نمو الأرباح الفصلية بزيادة 29.4 بالمئة في الدخل التشغيلي.

وعلى مدى العام بأكمله زاد دخل الرسوم والعمولات في 2012 بنسبة 20.8 بالمئة عنه في 2011.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة إلى 826.5 مليون درهم في 2012 من 1.2 مليار درهم في 2011.

وزادت القروض والسلف 9.9 بالمئة في 2012 إلى 41.4 مليار درهم من 37.7 مليار درهم في نهاية 2011.