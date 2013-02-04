مقدمة 1-نمو أرباح الاتحاد للطيران الإماراتية لثلاثة أمثالها في 2012

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أبوظبي 4 فبراير شباط (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران التي مقرها في أبوظبي اليوم الاثنين إن صافي الربح ارتفع لثلاثة أمثاله في 2012 بفضل زيادة الإيرادات مع انجذاب مزيد من المسافرين إلى شبكة رحلاتها الآخذة بالتوسع.

وحققت الاتحاد التي تملك حصصا في اير برلين وفيرجن أستراليا 42 مليون دولار ربحا صافيا في 2012 مقارنة مع 14 مليون دولار في العام السابق.

وقالت شركة الطيران في بيان إن الإيرادات زادت إلى 4.8 مليار دولار من 4.1 مليار دولار بارتفاع نسبته 17 بالمئة.

وحققت شركة الطيران التي تأسست قبل ثماني سنوات أول ربح لها في 2011.

وقامت الاتحاد غير المدرجة بعمليات استحواذ في الأشهر الأخيرة حيث اشترت حصص أقلية في فيرجن أستراليا واير لينجوس ورفعت حيازتها في اير برلين واير سيشل.

كان مسؤول بشركة الطيران الهندية جت ايروايز قال في يناير كانون الثاني إن من المتوقع إبرام اتفاق بين الاتحاد وجت هذا الأسبوع وهو ما سيكون أول استثمار أجنبي بسوق الطيران الهندية.

وتتنافس الناقلة الإماراتية مع شركات خليجية كبيرة مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية وتعمل جميعها على تعزيز حضورها في أوروبا وآسيا وأسواق أخرى.

وقالت الاتحاد إنها أقلت 10.3 مليون مسافر العام الماضي بزيادة 23 بالمئة عن 2011. وبلغ متوسط معامل الحمولة 78.2 بالمئة بزيادة 2.4 بالمئة عن 2011.