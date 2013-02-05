مقدمة 1-نمو طفيف لصافي الربح المجمع لديار الاماراتية في 2012

(لإضافة تفاصيل وحساب أرباح الربع الأخير من العام الماضي)

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة ديار للتنمية العقارية ومقرها دبي اليوم الثلاثاء تحقيق زيادة طفيفة في صافي أرباح العام الماضي إذ حققت مكاسب من تسليم وحدات عقارية تجارية وسكنية معطلة منذ فترة طويلة في الإمارات.

وأفاد بيان للشركة أن ديار ثاني أكبر شركة عقارية في دبي من حيث القيمة السوقية حققت أرباحا صافية بلغت 38.6 مليون درهم (10.5 مليون دولار) في عام 2012 مقابل 37.7 مليون درهم قبل عام.

وافادت حسابات رويترز استنادا إلى بيانات العام بكامله التي أوردتها الشركة أن الأرباح الصافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 5.4 مليون درهم بالمقارنة مع خسائر 7.8 مليون درهم في الفترة المقابلة في العام السابق.

ولم تورد الشركة بيانات فصلية ولكن رويترز حسبتها ستنادا إلى بيانات مالية سابقة.

وجاءت الأرباح أقل من توقعات بنك سيكو في البحرين الذي توقع أن تبلغ الأرباح الصافية في الربع الأخير من العام الماضي 22.6 مليون درهم.

وديار واحدة من العديد من شركات العقارات في دبي التي تضررت بشدة بانفجار فقاعة السوق العقارية في 2009 وانصب تركيزها على استكمال الأعمال المعطلة ولم تعلن عن مشروعات جديدة منذ سنوات.

وسلمت ديار اجمالي 629 وحدة تجارية وسكنية في عام 2012 في مبيعات بلغت قيمتها 600 مليون درهم.

وتتعافى شركات العقارات في دبي بالتدريج من انهار سوق العقارات اثذي شهد انخفاضات في أسعار المساكن في الإمارة بما يزيد على 50 بالمئة عن ذروتها في عام 2008.

وأعلنت إعمار العقارية أكبر شركة عقارات في دبي الاسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 28 بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الأخير من 2012 .