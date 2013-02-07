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ملخص-نمو صافي ربح أبوظبي الإسلامي 5% في 2012 وتراجع المخصصات

Thu Feb 7, 2013 1:13pm GMT
 
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دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - مصرف أبوظبي الإسلامي:

- صافي ربح أبوظبي الإسلامي 1.49 مليار درهم في 2012 مقابل 1.42 مليار في 2011.

- مخصصات أبوظبي الإسلامي 611.1 مليون درهم في 2012 مقابل 625 مليونا في 2011.

- مخصصات مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي 802.3 مليون درهم في 2012 مقابل 821.1 مليون في 2011.

- مجلس إدارة أبوظبي الإسلامي يوصي بتوزيع 0.254 درهم للسهم عن أرباح 2012. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 