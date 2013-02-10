نمو أرباح ديوا الإماراتية 6% في 2012

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الأحد نمو أرباحها السنوية لعام 2012 بنسبة ستة بالمئة بعد زيادة في إيرادات المبيعات والسيولة الناتجة عن أنشطة أساسية.

وحققت الهيئة المحتكرة لتوليد وتوزيع الكهرباء والمملوكة بالكامل لحكومة الإمارة 4.65 مليار درهم (1.27 مليار دولار) ربحا صافيا في 2012 ارتفاعا من 4.37 مليار درهم قبل عام حسبما أظهر بيانها المالي.

وزادت السيولة الناتجة عن العمليات إلى 7.5 مليار درهم من 7.4 مليار في 2011 في حين ارتفع دخل المبيعات سبعة بالمئة عن العام السابق.

وقال تقرير لمجلس الإدارة نشرته بورصة ناسداك دبي إن تدفقات السيولة تكفي لتمويل كل متطلبات الاستثمار الرأسمالي إضافة إلى التعجيل بسداد بعض القروض المستحقة في المستقبل.

وأضاف أن الهيئة قلصت تكاليف الفائدة خلال العام كما خفضت مستوى الديون.

وبلغ صافي الدين 20.6 مليار درهم في نهاية 2012 مقارنة مع 22.9 مليار درهم في نهاية 2011 منها 4.23 مليار درهم تستحق السداد هذا العام.

وستحصل حكومة دبي على 500 مليون درهم من توزيعات أرباح أقرها مجلس إدارة ديوا.

كانت مصادر قالت الشهر الماضي إن ديوا فوضت بنوكا لترتيب إصدار صكوك بما لا يقل عن 500 مليون دولار. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن ديوا تعتزم جمع ما يصل إلى مليار دولار من إصدار صكوك في الربع الأول من العام لإعادة تمويل ديون قائمة والاستثمار في مشاريع.