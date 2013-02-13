رئيس مجلس الإدارة: فلاي دبي تجري محادثات لشراء 50 طائرة

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة فلاي دبي للطيران الاقتصادي إن الشركة التي أعلنت اليوم الأربعاء تحقيق أول أرباح لعام كامل تجري محادثات مع بوينج وايرباص بشأن طلبية لشراء 50 طائرة.

والأسطول الحالي للشركة مؤلف من 28 طائرة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الذي يرأس أيضا شركة طيران الإمارات "نجري محادثات بشأن حوالي 50 طائرة أخرى" مضيفا أن المحادثات تجري مع الشركتين المنتجتين للطائرات بشأن الطلبية.

وكان الشيخ أحمد يتحدث في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج السنوية لفلاي دبي. وأكدت متحدثة باسم الشركة مضمون التصريحات.

وأعلنت الشركة المملوكة لحكومة الإمارة وغير المدرجة في البورصة أن صافي أرباحها بلغ 151.9 مليون درهم (41.1 مليون دولار) في 2012 والإيرادات 2.8 مليار درهم.

وقد تعلن الصفقة خلال معرض دبي الجوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو أكبر حدث لقطاع الطيران في المنطقة ويقام كل عامين. ويشهد المعرض توقيع شركات الطيران عقودا بمليارات الدولارات. وفي 2011 أعلنت طيران الإمارات عن صفقة ضخمة لشراء 50 طائرة بوينح من طراز 777 بقيمة 18 مليار دولار.

وقال الشيخ أحمد اليوم إن إدارة فلاي دبي هي التي ستقرر نوع الطائرة التي ستطلبها.

وفي وقت سابق أبدى غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي اهتماما بالطائرة بيونج 737 ماكس الجديدة والطائرة ايرباص ايه320 نيو الموفرة في استهلاك الوقود.

وسبق أن طلبت الشركة - التي بدأت أنشطتها في 2009 - 50 طائرة بوينج 737-800 في 2008 وسوف تتسلمها في 2016.