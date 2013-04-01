أرباح وحدة لدبي القابضة تقفز في 2012 مع تراجع المخصصات

دبي أول أبريل نيسان (رويترز) - قالت دبي القابضة للعمليات التجارية وهي وحدة رئيسية لدبي القابضة إن صافي أرباحها في العام الماضي ارتفع لستة أمثاله بفضل زيادة الإيرادات وخفض التكاليف وتراجع كبير لمخصصات انخفاض القيمة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين إن صافي الربح بلغ 1.2 مليار درهم (326.71 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع 204 ملايين درهم في 2011.

ونمت إيرادات دبي القابضة للعمليات التجارية 3.8 بالمئة في 2012 إلى 9.2 مليار درهم من 8.8 مليار درهم في العام السابق في حين هبطت مخصصات انخفاض القيمة للشركة إلى سبعة ملايين درهم في 2012 مقابل 2.4 مليار قبل عام.