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ارتفاع إيرادات الاتحاد للطيران من نقل الركاب 19% في الربع/1

Sun Apr 7, 2013 11:27am GMT
 
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أبوظبي 7 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران إن إيرادات نقل الركاب ارتفعت 19 بالمئة في الربع الأول من العام مع توسعها عالميا من خلال اتفاقات شراكة.

وتتنافس الناقلة الإماراتية التي تملك حصصا في اير برلين وفيرجن أستراليا واير سيشل واير لينجوس مع شركات طيران خليجية مثل طيران الإمارات التي مقرها دبي والخطوط الجوية القطرية اللتين تتوسعان أيضا في أوروبا وآسيا وأسواق أخرى.

وقالت الاتحاد اليوم الأحد إن إيرادات نقل الركاب بلغت 900 مليون دولار في الربع الأول من 2013 مقارنة مع 758 مليون دولار في الربع الأول من 2012.

وزادت إيرادات نقل البضائع 17 بالمئة إلى 193 مليون دولار في الربع الأول. وخلا بيان الاتحاد غير المدرجة في البورصة من أرقام للأرباح الفصلية. وزاد صافي أرباح الشركة لثلاثة أمثاله إلى 42 مليون دولار في 2012.

وقال البيان إن متوسط معامل الحمولة بلغ 80.5 بالمئة بزيادة أربع نقاط مئوية عن العام الماضي رغم زيادة الطاقة الاستيعابية 12 بالمئة.

وقال جيمس هوجان الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان "تجاوزت نتائج الشركة في الربع الأول المعدلات العالمية مجددا مع تحقيقنا أقوى إيرادات لنا للربع الأول من رحلات نقل الركاب."

وقفزت إيرادات تقاسم الرحلات والحصص المساهمة 34 بالمئة إلى 182 مليون دولار في الربع الأول وشكلت 20 بالمئة من إجمالي الإيرادات لتلك الفترة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 