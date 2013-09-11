مقدمة 2-توقع نمو صافي ربح بنوك الإمارات 20% في 2013

(لإضافة توقعات أرباح بنك المشرق)

من ميرنا سليمان

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تحقق البنوك التجارية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نموا نسبته 20 بالمئة في صافي الربح لعام 2013 في حين يتوقع بنك المشرق نموا 40 في المئة.

كانت بنوك إماراتية مثل الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني قد حققت نتائج قوية في الربع الثاني من العام بفضل التعافي الاقتصادي في قطاعات مهمة ولاسيما العقارات وانخفاض المخصصات بالتزامن مع تجاوز مشاكل ديون الكيانات شبه الحكومية لدبي.

وأبلغ عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي مقره دبي الصحفيين "استطاعت البنوك هنا (في الإمارات) تجاوز الأوضاع العالمية والإقليمية الصعبة. نتوقع أن تحقق البنوك نموا 20 بالمئة في صافي الربح في 2013."

وقال الغرير إن أرباح البنوك نمت 15 بالمئة في العام الماضي.

وتوقع أن ترتفع أرباح بنك المشرق 40 بالمئة العام الجاري مقارنة بتوقعات لنمو بين عشرة و15 بالمئة في فبراير شباط. وتابع أن التوقعات الجديدة تستند لاحتمالات إجراء خفض كبير للمخصصات في العام الجاري.

وأضاف "ينعم البنك بمستويات سيولة جيدة ومستويات أدنى من المخصصات. نتوقع ربحا صافيا هذا العام نحو 40 بالمئة ومخصصات أقل كثيرا من العام الماضي."