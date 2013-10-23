مقدمة 1-صافي ربح بنك أبوظبي التجاري يقفز 47% في الربع/3 مع انخفاض المخصصات

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أبوظبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري وهو أول بنك كبير في الامارات العربية المتحدة يعلن نتائج أعماله الفصلية اليوم الأربعاء أن صافي ربحه ارتفع 47 بالمئة في الربع الثالث من العام متجاوزا توقعات المحللين بفضل انخفاض مخصصات تغطية خسائر القروض.

وبلغ صافي الربح العائد لحملة الأسهم 874 مليون درهم (238.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 595 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان سبعة محللين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك 772 مليون درهم ربحا صافيا في المتوسط في الربع الثالث.

وارتفع صافي ربح الاجمالي للبنك في الربع الثالث 47 في المئة إلى 920 مليون درهم من 626 مليون درهم.

وفي تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ صافي الربح العائد لحملة الأسهم 2.57 مليار درهم ارتفاعا من 2.11 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وهبطت مخصصات انخفاض قيمة القروض 42 في المئة في الربع الثالث إلى 308 ملايين درهم مقارنة مع 529 مليون درهم في الربع الثالث من 2012. وتتمتع بنوك اماراتية كثيرة بنمو قوي في الأرباح هذا العام مع انحسار الخسائر المرتبطة بانهيار سوق العقارات في 2008-2010.

ورغم ذلك قال بنك أبوظبي التجاري المملوك بنحو 60 في المئة لحكومة أبوظبي إن القروض انخفضت إثنين في المئة مقارنة معها قبل عام إلى 120.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر أيلول.

ويتناقض ذلك مع نمو متواضع للإقراض لدى بعض البنوك الاماراتية الأخرى حيث ارتفعت القروض والسلف في القطاع المصرفي 6.4 في المئة في يوليو تموز مقارنة معها قبل عام مسجلة أسرع وتيرة لها منذ 2009 على الأقل بحسب أحدث بيانات من مصرف الامارات المركزي.