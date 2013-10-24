بنك الإمارات دبي الوطني يسجل أرباحا فصلية دون المتوقع بسبب المخصصات

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث ارتفع 21 بالمئة لكنه جاء دون توقعات المحللين بسبب زيادة كبيرة في المخصصات.

وقال البنك في بيان إن صافي الأرباح بلغ 775 مليون درهم (211 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 640 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا أقل بكثير من متوسط توقعات ستة محللين في استطلاع أجرته رويترز بلغ 937.5 مليون درهم.

ويرجع ذلك إلى مخصصات انخفاض القيمة التي زادت 50 بالمئة في الربع الثالث إلى 1.52 مليار درهم من 1.01 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقد استفاد بنك الإمارات دبي الوطني الذي استكمل شراء الأصول المصرية لبنك بي.إن.بي باريبا في يونيو حزيران من تحسن المناخ الاقتصادي في دبي في الأشهر الأخيرة إذ أن تجدد النشاط العقاري ساعد على نشر الثقة في الاقتصاد بوجه عام.